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Цибульська відповіла, чому "ховає" чоловіка на тлі чуток про розлучення

Понеділок 30 грудня 2024 09:20
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Цибульська відповіла, чому "ховає" чоловіка на тлі чуток про розлучення Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Цибульська прокоментувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком. Зірка дуже рідко показує обранця в соцмережах, а тому деякі фани вирішили, що вони вже нібито не разом.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) Цибульська дала вичерпну відповідь на питання про шлюб в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Де чоловік Цибульської

Так, співачка вирішила поспілкуватися з фанами, а тому залишила "віконце" для питань. Виявилося, підписників Цибульської цікавить тема її особистого життя, адже у деяких склалося враження, що зірка "ховає" свого обранця.

"Ви розлучені? Щось не видно вашого чоловіка", - таким було одне з питань.

Цибульська вирішила не "грати" в інтригу, а тому пояснила, чому виникають такі думки. До того ж своєю відповіддю вона спростувала всі чутки.

"Просто не роблю з особистого життя шоу-бізнес", - написала артистка й показала кадр зі своїм єдиним синочком.

Цибульська відповіла, чому &quot;ховає&quot; чоловіка на тлі чуток про розлучення

Цибульська відповіла на чутки про розлучення з чоловіком (скріншот)

Що відомо про чоловіка Цибульської

Артистка дуже рідко говорить про коханого. Втім, вже багато років Цибульська живе у шлюбі, просто майже нічого про це не розповідає.

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Син та чоловік Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

Від свого обранця Цибульська народила сина Нестора, хлопчику вже 9 років. Співачка вперше показала фото свого чоловіка лише у 2021 році. Її обранець - Сергій Грисюк.

Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків

Цибульська та її чоловік (фото: instagram.com/cybulskaya)

Він - колишній депутат Радивилівської міської ради. Також відомо, що чоловік Цибульської бізнесмен, він займається сімейною справою, яку заснував разом з батьком та братом.

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Чоловік Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

До слова, нещодавно Цибульська відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків.

Окрім цього, Цибульська зізналася, що вважає Вакарчука секс-символом.

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