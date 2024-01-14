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"Не відстрілює зовсім". Колега Влада Ями здивував його планами після закінчення війни

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Хореограф Женя Кот зізнався, що його колега Влад Яма, який після початку повномасштабного вторгнення РФ втік до США, планує повернутися в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для OBOZ.UA.

Женя Кот про Влада Яму

На думку танцівника, суддя "Танців із зірками" досі думає, що коли війна закінчиться, він повернеться в Україну, і "в його житті все буде так само, як раніше".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не "відстрілює" зовсім події, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам - то цього достатньо".

"Одного разу він публічно зізнався, що побоюється за свою сім'ю. Це не проблема: залишай їх там, а сам додому - щось серйозне робити для перемоги", - сказав Кот.

До слова, сам Євген вважає, що медійні люди мають не тікати, а залишатися на своїй батьківщині, щоб у такий спосіб подавати приклад іншим, що треба гуртуватися.

Євген Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

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