"Не отстреливает совсем". Коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны

Женя Кот о Владе Яме

По мнению танцовщика, судья "Танців з зірками" до сих пор думает, что когда война закончится, он вернется в Украину, и "в его жизни все будет так же, как раньше".

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем события, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам - то этого достаточно".

"Однажды он публично признался, что опасается за свою семью. Это не проблема: оставляй их там, а сам домой - что-то серьезное делать для победы", - сказал Кот.

К слову, сам Евгений считает, что медийные люди должны не бежать, а оставаться на своей родине, чтобы таким образом подавать пример другим, что надо объединяться.

Евгений Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)