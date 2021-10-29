"Не употребляю метадон, езжу аккуратно": Комаровский считает, что его могут убить

Евгений Комаровский считает, что из него сделали живую мишень после публикаций в некоторых СМИ о якобы планах заняться политикой. В этом контексте известный педиатр и телеведущий опроверг домыслы о намерении войти в партии, и высказался о возможных попытках с ним физически расправиться.

Об этом врач рассказал в программе " Итоги месяца с доктором Комаровским " в эфире канала "Украина 24".

"Вы все должны знать: я не употребляю метадон, не планирую самоубийство, я езжу аккуратно, и заторможу, если рядом со мной будет разворачиваться КамАЗ. Я всех предупреждаю", - заявил Комаровский.

Педиатр признался, что ему рассказывали за эти последние 3 недели о том, будто бы "некий олигарх выдал кучу денег на силу доктора Комаровского". Но такие сообщения, подчеркивает он, являются "полной брехней".

"Вы все журналюги мои любимые, вы несете это своими языками. А когда меня грохнут? Вам как потом будет? Вы же понимаете - как только вы сказали, что я куда-то собрался, вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть - это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?!" - эмоционально высказался доктор Комаровский.

Также он открестился от планов войти в новую политическую силу экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Я не только не веду переговоры с Дмитрием Александровичем, я, в принципе, с ним ни одного слова не сказал. Не знаю, откуда этот инсайд взялся. Я не собираюсь лезть в эту кашу!" - говорит доктор.

При этом Комаровский высказал мнение, что если у него "есть возможность сказать адекватные политические или экономические решения, которые помогут миллионам граждан, то я не имею право молчать".