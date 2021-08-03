Комаровский заявил, что его могут "грохнуть" в любой момент
Доктор Евгений Комаровский заявил, что его "могут грохнуть" в любой момент представители фармацевтических компаний. Ведь он постоянно предупреждает украинцев о бесполезных лекарствах, называя их "фуфломицинами".
Об этом врач рассказал на канале "Украина 24".
Педиатр считает, что своими посылами он значительно снижает заработки аптекарей.
"Я, например, точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход. Каждый раз, когда я говорю, что этот анализ не надо сдавать…" - заявил он.
Врач заверил, что никогда не рекомендует то, чем не пользуется сам, и никогда не будет "разносить" препарат, который действительно эффективен.
"Я ничего не рекомендую, потому что мне дали денег. Если я даже и участвую в какой-то рекламе, то только в той, где я буду этим пользоваться лично", - добавил он.
Он привел пример неэффективных препаратов - отхаркивающих средств от кашля. Ведь при кашле скорее поможет обильное питье, чем очередной "фуфломицин", который поможет лишь набить карманы фармкомпаний.
Ранее мы писали, что Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств, призвав не рисковать здоровьем, особенно детским.
Также педиатр назвал случаи, когда не поможет лучшее жаропонижающее.