Комаровский пережил клиническую смерть в отделении реанимации

Доктор Евгений Комаровский несколько раз был на грани жизни и смерти. А однажды педиатр даже умер на работе в прямом смысле.

Что стало причиной клинической смерти Комаровского?

"Я такой путь прошел, не дай вам Бог всем. Я несколько раз был на грани жизни и смерти, перенес клиническую смерть. Мы с супругой, наверное, 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Потому что я ехал один месяц с детьми отдыхал, она - второй", - рассказал Комаровский.

И про клиническую смерть - это не метафора. Оказывается, Евгений Олегович когда-то умер на работе.

"Меня убило электрической лампой кварцевой в отделении реанимации. Ее замкнуло. Ее надо было подвинуть, а я ее взял. И, когда я падал, убило, она на меня упала, и вырвалась из розетки. Ну и плюс грохот. И это отделение реанимации. То есть здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя. А вечером пришел домой, жена говорит: "Тебя током убило?". Я спрашиваю: "Ты откуда знаешь?". А оказывается, у нее были занятия по судебной медицине. А там есть признаки смерти от поражения током. Там такие знаки: молнии на шее, на руках в виде сосудов. А я пришел - у меня были какие-то непонятные молнии на шее и палец обугленный", - вспомнил звездный врач.

Доктор Комаровский признался, что перенес клиническую смерть (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)