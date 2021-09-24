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Комаровский пережил клиническую смерть в отделении реанимации

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Пятница 24 сентября 2021 14:00
Комаровский пережил клиническую смерть в отделении реанимации Доктор Комаровский признался, что перенес клиническую смерть (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Дмитрий Войналович

Доктор Евгений Комаровский несколько раз был на грани жизни и смерти. А однажды педиатр даже умер на работе в прямом смысле.

В этом самый известный врач на всю страну признался в эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Что стало причиной клинической смерти Комаровского?

"Я такой путь прошел, не дай вам Бог всем. Я несколько раз был на грани жизни и смерти, перенес клиническую смерть. Мы с супругой, наверное, 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Потому что я ехал один месяц с детьми отдыхал, она - второй", - рассказал Комаровский.

И про клиническую смерть - это не метафора. Оказывается, Евгений Олегович когда-то умер на работе.

"Меня убило электрической лампой кварцевой в отделении реанимации. Ее замкнуло. Ее надо было подвинуть, а я ее взял. И, когда я падал, убило, она на меня упала, и вырвалась из розетки. Ну и плюс грохот. И это отделение реанимации. То есть здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя. А вечером пришел домой, жена говорит: "Тебя током убило?". Я спрашиваю: "Ты откуда знаешь?". А оказывается, у нее были занятия по судебной медицине. А там есть признаки смерти от поражения током. Там такие знаки: молнии на шее, на руках в виде сосудов. А я пришел - у меня были какие-то непонятные молнии на шее и палец обугленный", - вспомнил звездный врач.

Комаровский пережил клиническую смерть в отделении реанимации

Доктор Комаровский признался, что перенес клиническую смерть (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Комаровский четко ответил, защитит ли прививка от штамма "Дельта".

Также недавно знаменитый врач озвучил количество украинцев, которые имеют антитела к COVID-19.

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Доктор Комаровский
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