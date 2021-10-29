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"Не вживаю метадон, їжджу акуратно": Комаровський вважає, що його можуть вбити

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П'ятниця 29 жовтня 2021 21:22
"Не вживаю метадон, їжджу акуратно": Комаровський вважає, що його можуть вбити Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Євген Комаровський вважає, що з нього зробили живу мішень після публікацій в деяких ЗМІ про нібито плани зайнятися політикою. У цьому контексті відомий педіатр і телеведучий спростував домисли про намір увійти в партії, і висловився про можливі спроби з ним фізично розправитися.

Про це лікар розповів у програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським"в ефірі каналу "Україна 24".

"Ви всі повинні знати: я не вживаю метадон, не планую самогубство, я їжджу акуратно, і загальмую, якщо поруч зі мною розвертатиметься КамАЗ. Я всіх попереджаю", - заявив Комаровський.

Педіатр зізнався, що йому розповідали за ці останні 3 тижні про те, нібито "якийсь олігарх видав купу грошей на силу доктора Комаровського". Але такі повідомлення, наголошує він, є "повною брехнею".

"Ви всі журналюги мої улюблені, ви несете це своїми язиками. А коли мене грохнуть? Вам як потім буде? Ви ж розумієте - як тільки ви сказали, що я кудись зібрався, ви автоматично зробили з мене мішень для людей, для яких влада - це все, чим вони живуть. Невже ви не розумієте, в якій країні ви знаходитеся?!" - емоційно висловився доктор Комаровський.

Також він відхрестився від планів увійти в нову політичну силу екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"Я не тільки не веду переговори з Дмитром Олександровичем, я, в принципі, з ним жодного слова не сказав. Не знаю, звідки цей інсайд взявся. Я не збираюся лізти в цю кашу!" - каже доктор.

При цьому Комаровський висловив думку, що якщо у нього "є можливість сказати адекватні політичні або економічні рішення, які допоможуть мільйонам громадян, то я не маю право мовчати".

Нагадаємо, раніше доктор Євген Комаровський розповів, як пережив клінічну смерть у відділенні реанімації.

Додамо, перед цим Комаровський заявив, що його можуть "грохнути" у будь-який момент представники фармацевтичних компаній.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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