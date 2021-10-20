"Не удалось оправдаться". Усов, которого обвинили в вымогательстве взятки с перевозчиков, дал пресс-конференцию

"Продолжение истории о заместителе председателя КГГА Константина Усова, обвиняемого в вымогательстве взяток с перевозчиков (я вчера писал об этом). Сегодня он начал оправдываться (ожидаемо, хотя и довольно неуклюже) - провел пресс-конференцию, на которой повторил "старую песню" о том, что крупные системные перевозчики с уставным капиталом 28 млн грн, которые вложили только за последние несколько лет 1/4 млрд грн в обновление транспортного состава, это оказывается - "маршруточная мафия", но, НИКАКИХ доказательств этому не привел, из-за чего даже присутствующие журналисты не поверили", - отметил журналист.

По его словам, даже наоборот, у представителей СМИ возникло много других вопросов - к самому Усову.

"К самому Усову возникло много вопросов по мотивам информации, озвученной на днях перевозчиками, которая имеет значительно больше фактических доказательств (в том числе документами). Но, Усов не смог на них ответить - потому что "ой все". Например, почему он задним числом подделал документы, чтобы расторгнуть договор с крупными перевозчиками, которые отказались платить взятку в 200 грн в день с одного автобуса. Или, почему он выбрасывает из столицы перевозчиков с 20-летним стажем, и заводит в город фирму-прокладку из области с уставным капиталом в 16 тыс. грн.

А ответ на вопрос, почему он не ответил, достаточно очевидна - он хочет пилить бабло. Если не через взятки из киевских перевозчиков, которые ему отказались платить - то через "карманного" перевозчика, завезенного из области", - констатировал Прокопишин.