Замглавы КГГА Усова обвинили в вымогательстве взяток с частных перевозчиков

"Наши компании зарегистрированы и работают здесь в сфере пассажирских перевозок уже более 20 лет. Мы постоянно обновляем подвижной состав. Общая сумма, потраченная на обновления, составила около 280 млн грн, плюс проценты, выплаченные лизинговым компаниям, которые достигли более 55 млн грн. Наши крупные компании и системные, мы постоянно вкладываем в развитие, инвестируем в столичную транспортную инфраструктуру собственные средства. И вот сейчас в столице один за другим расторгают договоры с перевозчиками", - отметил директор и совладелец ЧП "АВЕН-Езер" и ООО "Ярославь Авто" Сергей Пономаренко.

По словам представителей перевозчиков, причина разрывов договоров - в том, что они отказались платить коррупционную "дань" чиновникам.

"Этот чиновник решил брать по 200 грн наличными в день с каждого автобуса. Таким образом он каждый месяц получал бы со всех городских перевозчиков более 6,5 млн гривен взяток! К нам с таким требованием приходил советник Усова - Сасин Виктор Владимирович. А также - начальник службы перевозок Савченко Виктор Вадимович. Тех, кто отказывается - шантажируют расторжением договора. Такое творится впервые с 2014 года. Тогда начали подписывать договоры на 5 лет, мы этим воспользовались, получили кредиты и обновили подвижной состав. Но в июне этого года Усов продавил назначение директором КП Виктора Савченко. Тот предложил перевозчикам подписать дополнительное соглашение о микроклимате в автобусах, которое позволит "подвесить" каждого перевозчика, угрожая штрафными санкциями. И все это чиновники подают как "борьбу с маршрутчиками". Но мы не имеем отношения к классическим "маршрутчиков" - Ассоциации коммерческих перевозчиков. Мы - отдельный, системный инвестор. На самом же деле Усов просто перепиливает рынок под себя. Он и его окружение и есть - транспортная мафия", - подчеркнул директор ООО "Ярославь-Авто" Владимир Пономаренко.

В свою очередь адвокат компании-перевозчика Максим Комарницкий пояснил, что они не собираются сдаваться и незаконные действия столичных властей уже оспариваются в судах.

"Письма о разрыве договоров чиновники подписали задним числом, ведь ранее мы получили решение суда о запрете на разрыв этих документов. Конечно, мы обжаловали это решение, подав соответствующий иск в прокуратуру. Еще раньше мы также подали иск из-за постоянных внеплановых проверок наших маршрутов, которыми на нас также оказывается давление", - пояснил юрист.

Участники мероприятия отметили, что городская власть, которая стремится вытеснить с рынка несогласные платить взятки компании с современными автобусами на замену им может предложить только старые маршрутки областных перевозчиков. Что грозит транспортным коллапсом в столице.

"Городская власть в лице Усова предложила нескольким не киевским перевозчикам заключить временные договоры на несколько месяцев - то есть они возвращают транспортную сферу в ситуацию до 2014 года, когда в городе процветала коррупция, а перевозчики не имели возможности обновлять автопарк! Эти иногородние перевозчики перегоняют старые и аварийные маршрутки из Белой Церкви и других городов области. И далеко не факт, что этих машин хватит. Если Константину Усову удастся переделить рынок под себя и обложить всех перевозчиков данью, последствия почувствуют на себе все киевляне, утверждают представители ПП "Авен Езер" и ООО "Ярославь-Авто". Ведь перевозчикам, которые согласятся платить взятки, придется увеличить стоимость проезда, чтобы не обанкротиться", - резюмировал Пономаренко.