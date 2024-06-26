"Не Турція та не Словакія". Мовознавець назвав назви країн, у яких найчастіше роблять помилки

Мовознавець звернув увагу, що помилки у назвах країн зустрічаються дуже часто. Наприклад, на цінниках.

"Далеко ходити не треба, зайдемо до супермаркету. І що ми побачимо на ціннику? Турція. Та немає в українській мові такого слова! Правильно буде Туреччина"- каже Авраменко.

Проте, це не єдина країна, назву якої спотворюють мовці. Ось ще декілька назв:

"Не Арменія, а Вірменія. Не Венгрія, а Угорщина. Не Польша, а Польща. Не Білорусія, а Білорусь. Не Молдавія, а Молдова. Не Руминія, а Румунія. Не Германія, а Німеччина" - вчить мовознавець.

Він додав, що є ще одна країна, яку регулярно називають неправильно.

"А на вершині сьогоднішнього хітпараду мовних негараздів: не Словакія, а Словаччина" - каже вчитель.

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