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"Не Турція та не Словакія". Мовознавець назвав назви країн, у яких найчастіше роблять помилки

Мовознавець назвав назви країн, у яких часто роблять помилки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці часто припускаються помилок у словах, які здавалося б, знайомі нам з дитинства. І одні з таких слів - це назви інших країн. Є навіть певний список назв, у яких найчастіше роблять помилки.

У назвах яких країн роблять помилки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на українського вчителя та мовознавця Олександра Авраменка в YouTube.

Мовознавець звернув увагу, що помилки у назвах країн зустрічаються дуже часто. Наприклад, на цінниках.

"Далеко ходити не треба, зайдемо до супермаркету. І що ми побачимо на ціннику? Турція. Та немає в українській мові такого слова! Правильно буде Туреччина"- каже Авраменко.

Проте, це не єдина країна, назву якої спотворюють мовці. Ось ще декілька назв:

"Не Арменія, а Вірменія. Не Венгрія, а Угорщина. Не Польша, а Польща. Не Білорусія, а Білорусь. Не Молдавія, а Молдова. Не Руминія, а Румунія. Не Германія, а Німеччина" - вчить мовознавець.

Він додав, що є ще одна країна, яку регулярно називають неправильно.

"А на вершині сьогоднішнього хітпараду мовних негараздів: не Словакія, а Словаччина" - каже вчитель.

Також варто запам'ятати:

  • Азербайджан
  • Багамські Острови
  • Велика Британія
  • Йорданія
  • Південна Корея
  • Північна Корея
  • Малайзія
  • Мальдіви
  • Нідерланди
  • Саудівська Аравія
  • Чорногорія

 

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