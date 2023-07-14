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"Не треба дурити мізки". Комаровський пояснив, як пов'язана м'ята та спека

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П'ятниця 14 липня 2023 15:59
"Не треба дурити мізки". Комаровський пояснив, як пов'язана м'ята та спека Фото: Комаровський розвінчав міф про спеку і м'яту (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Євген Комаровський

Вживання м'яти в спеку абсолютно не впливає на вгамування спраги.

Про це повідомив доктор Комаровський у Instagram, спростовуючи міф, що ця трава охолоджує.

Чому м'ята та охолодження не пов'язані

Лікар вважає, що якщо в спеку хочеться пити - це потрібно робити. Він зазначив, що прочитав нещодавно, що м'ята дуже корисна і здатна "обдурити мізки в спеку".

"Якщо в спеку хочеться пити, пийте. Не треба дурити мізки всякими м'ятами. Пийте скільки треба", - повідомив заслужений лікар.

За словами медика, критерій скільки треба пити, визначається не м'ятою, а частотою сечовипускання.

"Раз в 3-4 години потрібно сходити за малою потребою", - сказав Комаровський.

Як раніше ми писали, Комаровський дав остаточну відповідь, чи можна отруїтися ранніми кавунами та динями.

Також Комаровський розповів усю правду про найпопулярніший замінник цукру.

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