"Не треба дурити мізки". Комаровський пояснив, як пов'язана м'ята та спека

Вживання м'яти в спеку абсолютно не впливає на вгамування спраги.

Про це повідомив доктор Комаровський у Instagram , спростовуючи міф, що ця трава охолоджує.

Чому м'ята та охолодження не пов'язані

Лікар вважає, що якщо в спеку хочеться пити - це потрібно робити. Він зазначив, що прочитав нещодавно, що м'ята дуже корисна і здатна "обдурити мізки в спеку".

"Якщо в спеку хочеться пити, пийте. Не треба дурити мізки всякими м'ятами. Пийте скільки треба", - повідомив заслужений лікар.

За словами медика, критерій скільки треба пити, визначається не м'ятою, а частотою сечовипускання.

"Раз в 3-4 години потрібно сходити за малою потребою", - сказав Комаровський.