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"Не надо обманывать мозги". Комаровский объяснил, как связана мята и жара

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Пятница 14 июля 2023 15:59
"Не надо обманывать мозги". Комаровский объяснил, как связана мята и жара Фото: Комаровский развенчал миф о жаре и мяте (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Комаровский

Употребление мяты в жару абсолютно не влияет на утоление жажды.

Об этом сообщил доктор Комаровский в Instagram, опровергая миф, что эта трава охлаждает.

Почему мята и охлаждение не связаны

Врач считает, что, если в жару хочется пить - это нужно делать. Он отметил, что прочитал недавно, что мята очень-очень полезна и способна "обмануть мозги в жару".

"Если в жару хочется пить, пейте. Не надо обманывать мозги всякими мятами. Пейте сколько надо", - сообщил заслуженный доктор.

По словам медика, критерий сколько надо пить, определяется не мятой, а частотой мочеиспускания.

"Раз в 3-4 часа нужно сходить по малой нужде", - сказал Комаровский.

Как ранее мы писали, Комаровский дал окончательный ответ, можно ли отравиться ранними арбузами и дынями.

Также Комаровский рассказал всю правду о самом популярном заменителе сахара.

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Здоровое питание Доктор Комаровский