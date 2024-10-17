"Не треба боятися". Лікар розказав, що бачить людина, яка помирає

Що бачать люди перед смертю?

За словами лікаря, те, що бачать люди безпосередньо перед смертю, це не те, що ви очікуєте.

Доктор Крістофер Керр, фахівець з паліативної допомоги з Буффало, штат Нью-Йорк, каже, що він зібрав воєдино бачення смерті майже 1000 пацієнтів, припускаючи, що ці спостереження можуть заспокоїти.

У своїх розповідях доктор Керр зазначає, як мрії та бачення кохання та зв’язку часто заспокоюють вмираючих, створюючи відчуття спокою.

"Це захоплююче", - зауважив він, додавши, що досвід дітей помітно відрізняється від досвіду дорослих, оскільки вони бачать фантазії, а не реальні спогади.

Доктор Керр також зазначив, що люди зі складним минулим часто стикаються в думках із тими, кого вони образили.

Доктор Керр, гість подкасту Next Level Soul, поділився історією чоловіка у віці 40 років, який провів більшу частину свого життя у в’язниці через залежність від наркотиків і страждав на рак шиї.

Уві сні чоловік бачив жахливі видіння, як на нього нападають ті, кого він образив у минулому, що призвело до емоційного зриву.

Однак ці видіння спонукали чоловіка шукати свою дочку, щоб висловити свою любов і просити вибачення. Доктор Керр розповів, що після цього примирення чоловік помер мирно.

Також лікар розповів історію іншого пацієнта, який брав участь у вторгненні в Нормандію в підлітковому віці і прожив з посттравматичним стресовим розладом все життя, не звертаючись за допомогою. Все життя він не міг спати, його мучили жахи.

Пацієнти повинні бути розслабленими та певною мірою прийняти свою ситуацію, щоб померти. Ви не можете померти, якщо не можете спати, зазначає експерт.

Однак одного разу пацієнту вдалося ненадовго заснути, і доктор Керр запитав його про його сон.

"Мені приснився чудовий сон, у якому я знову пережив найкращий день свого життя», тобто день, коли він отримав документи про звільнення. Він бачив дуже гарний сон, мабуть, у Нормандії", - зазначив лікар.

Загальна тема полягає в тому, що пацієнти приходять до миру з рішеннями, які вони прийняли у своєму житті. Саме наприкінці життя ви можете побачити те, що доктор Керр назвав "посттравматичним зростанням", де виявляються позитивні елементи попередніх труднощів, які ви пережили.

Цікаво, що діти мають інший досвід кінця життя, ніж дорослі, каже доктор Керр, що, на його думку, відбувається тому, що вони не мають належного уявлення про смертність.

Також часто це відбувається тому, що вони, можливо, не знали нікого, хто помер як точку відліку, або когось, кого вони можуть уявити собі зустріти в загробному життяі

Замість того, щоб бачити людину, доктор Керр розповів, що діти часто бачать тварин, які передають їм повідомлення.