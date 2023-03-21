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"Не такі друзі, як колись": Позитив зізнався, чому перестав спілкуватись з Потапом

Позитив розповів, чому не спілкується з Потапом (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Колишній учасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній (POZITIFF) чесно зізнався, чому перестав спілкуватися з продюсером Олексієм Потапенком після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Виконавець назвав кілька причин.

Про це він розповів під час інтервʼю на YouTube-каналі "Розмова".

Чому перестали спілкуватись

Загалом артисти працювали пліч-о-пліч відколи Позитиву було 11, а Потапу 19 років.

Співак розповів, що його з Потапом дружба майже зійшла нанівець. Причиною нібито стали "різні погляди", відсутність спільних проєктів та відстань.

"Похитнулася. Повʼязано з відстанню, мабуть. Роботи немає. Трохи розійшлися дороги. Плани, які були до вторгнення, просто стерлися. А вони були грандіозні. Спілкування менше. Ми з ним розмовляли, бачилися. Різняться погляди, є таке. Я б не сказав, що негативно різняться, але бачення інше", - поділився POSITIFF.

POZITIFF (скриншот)

Спілкуються раз у місяць

Позитив зазначив, це не повʼязано з тим, що Потап під час війни понад 6 місяців був за кордоном. Також артист додав, що зараз кожен займається своєю справою. До того ж зірки спілкують лише раз на місяць.

"Складно сказати, не хочу якось змінити свою думку. Хочеться вірити в краще, але точно скажу, що дуже рідко ми спілкуємося. По відчуттях, не такі ми друзі, як колись. Я скажу так, що ніхто не морозиться Спілкуємося, може, раз на місяць. Подивився інтервʼю - поділився зі мною, що він відчуває. Я з ним поділився", - розповів виконавець.

Співак додав, що вже давно не бачив продюсера, але зберіг до нього "теплі, братські почуття".

Раніше Позитив вперше після розлучення розповідав про нові стосунки.

Також артист вперше показав свій двоповерховий будинок, де два роки триває ремонт.

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