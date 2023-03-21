"Не такі друзі, як колись": Позитив зізнався, чому перестав спілкуватись з Потапом

Чому перестали спілкуватись

Загалом артисти працювали пліч-о-пліч відколи Позитиву було 11, а Потапу 19 років.

Співак розповів, що його з Потапом дружба майже зійшла нанівець. Причиною нібито стали "різні погляди", відсутність спільних проєктів та відстань.

"Похитнулася. Повʼязано з відстанню, мабуть. Роботи немає. Трохи розійшлися дороги. Плани, які були до вторгнення, просто стерлися. А вони були грандіозні. Спілкування менше. Ми з ним розмовляли, бачилися. Різняться погляди, є таке. Я б не сказав, що негативно різняться, але бачення інше", - поділився POSITIFF.

POZITIFF (скриншот)

Спілкуються раз у місяць

Позитив зазначив, це не повʼязано з тим, що Потап під час війни понад 6 місяців був за кордоном. Також артист додав, що зараз кожен займається своєю справою. До того ж зірки спілкують лише раз на місяць.

"Складно сказати, не хочу якось змінити свою думку. Хочеться вірити в краще, але точно скажу, що дуже рідко ми спілкуємося. По відчуттях, не такі ми друзі, як колись. Я скажу так, що ніхто не морозиться Спілкуємося, може, раз на місяць. Подивився інтервʼю - поділився зі мною, що він відчуває. Я з ним поділився", - розповів виконавець.

Співак додав, що вже давно не бачив продюсера, але зберіг до нього "теплі, братські почуття".