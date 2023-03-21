"Не такие друзья, как когда-то": Позитив признался, почему перестал общаться с Потапом

Почему перестали общаться

В общем артисты работали бок о бок с тех пор, как Позитиву было 11, а Потапу 19 лет.

Певец рассказал, что его с Потапом дружба почти сошла на нет. Причиной якобы стали разные взгляды, отсутствие общих проектов и расстояние.

"Пошатнулась. Связано с расстоянием, наверное. Работы нет. Немного разошлись дороги. Планы, которые были до вторжения, просто стерлись. А они были грандиозные. Общение меньше. Мы с ним разговаривали, виделись. Разнятся взгляды, есть такое. Я бы не сказал, что отрицательно отличаются, но видение другое", - поделился POSITIFF.

POZITIFF (скриншот)

Общаются раз в месяц

Позитив отметил, что это не связано с тем, что Потап во время войны более 6 месяцев был за границей. Также артист добавил, что сейчас каждый занимается своим делом. К тому же звезды общаются только раз в месяц.

"Сложно сказать, не хочу как-то изменить свое мнение. Хочется верить в лучшее, но точно скажу, что очень редко мы общаемся. По ощущениям, не такие мы друзья, как когда-то. Я скажу так, что никто не морозится. Общаемся, может, раз в месяц. Посмотрел интервью - поделился со мной, что он чувствует. Я с ним поделился", - рассказал исполнитель.

Певец добавил, что уже давно не видел продюсера, но сохранил к нему "теплые, братские чувства".