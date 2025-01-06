"Не створюйте собі кумира". Відома співачка пояснила, чому Повалій зрадила Україну

Що каже Пекун про Повалій

Співачка поділилася, що в минулому суспільство створило собі кумира в обличчі Таїсії, але при цьому не знало, яка вона насправді. На думку зірки, не останню роль тут зіграла фінансова складова, і тому Повалій наважилася на такий зрадницький вчинок.

"От як кажуть: не створюйте собі кумира. А ми колись такого кумира створили. Але ми ж не знали, яка вона. Можливо, це гроші зробили з нею таке. Вона дійсно дуже талановита, але вона не щира сама з собою. Мені здається, цей вчинок вона зробила тільки заради якогось фінансового щастя", - каже Оксана.

"Ми маємо знати, які є підлі люди, які просто знехтували своєю батьківщиною і тим, що та батьківщина їм дала. Як її люди любили, як на її концерти ходили! Я знаю прихильників її творчості, які просто зараз плюють їй у слід", - також додає вона.

Виконавиця зазначає, що в нас теж залишаються артисти, які знаходилися за кордоном і говорили, що війна їх не стосується, а після цього поверталися в Україну з концертами.

Оксана Пекун (фото надане співачкою)

Що відомо про позицію Таїсії Повалій

Співачка-зрадниця не приховує своїх проросійських поглядів. Після початку повномасштабної російсько-української війни вона остаточно перебралася в Росію та навіть перевезла туди свою матір. В інтерв'ю артистка заявляла про те, що росіяни мають "врятувати українців", і що у країні-терористці вона почувається у безпеці.

Через таку позицію артистка залишилася без майна в Україні та без авторських прав на деякі свої пісні.

Син зірки - Денис Повалій - у цей час залишається за кордоном та разом із родиною мешкає в Іспанії. У минулому він висловлювався нібито проти російської агресії, але при цьому робив низку інших незрозумілих заяв, а також ставав на захист матері.

Таїсія Повалій (фото: wikipedia.org/wiki/Повалій)