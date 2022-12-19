"Не для сторонніх": у Кам'янську диретор школи не пустила дитину в укриття під час тривоги

Чому директор вигнала дівчинку

Як розповіла мама дівчинки Ганна, інцидент стався 16 грудня, коли росіяни масовано обстрілювали Україну ракетами.

Зокрема, дівчинка навчається дистанційно і під час повітряної тривоги перебувала сама вдома. Після сигналу дівчинка побігла до укриття, яке знаходиться біля їхнього будинку, у спеціальну школу "Гармонія".

Охорона пропустила дівчинку, а ось директорка закладу Вінник Антоніна Володимирівна виставила 15-річну дитину на вулицю.

"Це в той час, коли над містом літали ракети та вже пролунало кілька вибухів. Мотивувала вона свої дії тим, що це укриття не для сторонніх, там немає місця та запропонувала дитині піти пошукати інші укриття", - сказала Ганна.

Хоча раніше, за словами жінки, її родина вже користувалась цим укриттям.

Жінка зазначила, що цей заклад - колишній інтернат, і зараз багато дітей виїхали і наразі перебувають у Туреччині.

"Як то не знайшлося місце для однієї дитини? Вона сказала, що їй тут не можна знаходитись і вивела дитину звідсіля. У мене в п'ятницю було таке відчуття, така безпорадність, я не знала, що робити. Мені так боляче було за дитину. Наді мною ракета пролетіла у цей день, ми були усі тут шоковані", - розповіла Ганна.

За словами жінки, вона у цей час перебувала на роботі в іншому кінці міста, і зв'язку мобільного тоді не було.

Сама ж дівчинка розповіла, що директорка вивела її за огорожу і вона пішла назад додому.

Що розповіла директор школи

Мама дівчинки була змушена написати заяву до поліції.

Ганна зазначила, що батько дитини від початку війни вступив до лав ЗСУ і наразі перебуває у гарячій точці, ризикуючи своїм життям.

Водночас директорка спецшколи Антоніна Вінник заперечила, що вигнала дитину із закладу.

"Зараз поліціянти ведуть розслідування, дитину не виганяли, вона взагалі не була в укритті, тому інші коментарі я надам після того, як поліція закінчить розслідування", - прокоментувала вона.