В Днепре подростков во время тревоги не пустили в укрытие в одном из жилых домов: "вы тут не убирали"

В Днепре произошел скандал из-за подростков, которых во время сигнала воздушной тревоги не пустили в укрытие в одном из жилых домов. В одном подвале им отказали из-за прорванной трубы, а в другом сказали, что они не имеют права там находится, так как не принимали участие в уборке этого помещения.

Скандал разгорелся в одном из домов по улице Титова в Днепре. Видео с подростками, которое было снято на телефон, попало в сеть. На кадрах видео видно и слышно, что в убежище подростков не пускают местные жители.

Жителей дома попросили объяснить, почему подростков не пустили в укрытие во время угрозы ракетного обстрела.

Глава правления ОСМД Андрей Гуриненко объяснил, что бомбоубежищ, как таковых, там нет. Были захламленные подвалы и одно помещение даже забрали у "Евы". Там самостоятельно навели порядок, выбросили кучу хлама.

"Этих детей тогда не было. И из-за этого со старыми жильцами дома возник скандал", - пояснил Гуриненко.

Он добавил, что в подвал в этом доме есть два входа. Один находится в аварийном состоянии, там прорвало трубу. А на втором входе подростков встретили местные жители и не пустили их, так как дети там не убирали.

- То есть по-вашему, если они не убирают, то они не имеют права заходить в подвал, бомбоубежище?

– Нет, у них есть тот подвал, в котором они могут сидеть. Все подвалы стоят открыты. Они не захотели идти в подвал, где не убрано.

– Вы же сказали, что труба прорвала и там было сыро.

– Нет, вчера там… Ну, там немного сырость.

Людмила живет в этом доме уже 51 год и именно она не пустила подростков в укрытие. Признается, что инцидент неприятный, но считает, что поступила правильно.

Оказалось, что одна из подростков - девушка Глаша. К укрытию она пришла с друзьями. Людмиле это не понравилось, и она сказала, что со своей семьей пускай приходит, а друзей водить не нужно.

"Мы не против были, пожалуйста, своей семьей идите. А потом я сказала ей: "Глаша, ты не лги, что мы тебя не пускаем. Мы не хотим, чтобы были твои друзья, зачем ты водишь друзей", - объясняет ситуацию Людмила.

Мама одной из девочек, которую не пустили во временное укрытие сказала, что такая ситуация происходит не впервые.

"Я не присутствовала, но это было не в первый раз. Мне не хочется ругаться, но я хочу, чтобы мои дети имели возможность укрыться, так как я на работе, я работаю в больнице. Я видела, как они приводят в порядок бомбоубежище. Но я работаю в стационаре. Я ухожу, когда все спят, а прихожу, бывает, уже темно. У меня не было возможности помогать", - объясняет женщина.

А что говорят эксперты?

По словам начальника организационного отдела по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислава Макарца, запрещать посещать временное укрытие - незаконно.

"Поскольку в доме создано объединение, в основном председатели правления решают. И тут возникает вопрос: если все же подвал пригоден для того, чтобы быть простым укрытием, он должен быть в целом доступен для любого лица, желающего им воспользоваться, независимо от того, убрали ли там, не убирали ли, проживают ли, или не проживают. Поэтому такие действия они нарушают основы гражданской защиты. И это больше такая бытовая ссора, чем какие-либо законные действия. Потому нужно разделять", - пояснил Макарец.

Он добавил, что если бы помещение было бы бомбоубежищем, то жильцы могли бы понести криминальную ответственность. А так, как подвал считается временным укрытием, то криминальная ответственность им не грозит.