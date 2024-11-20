"Не співак і не вокаліст": Поплавський зізнався, як реагує на критику

Що каже Поплавський

Знаменитий педагог підкреслює, що вчить студентів не боятися помилок та не боятися бути смішними. На його думку, чим більше людина помиляється, тим сильнішою вона стає.

Також музикант пригадав початок своєї музичної творчості в українському шоубізнесі, де тоді домінувала російська попса. Але старання почали давати відчутні результати, і вже згодом, як говорить Поплавський, йому з колегами вдалося витіснити "Песню года", а також "виперти з українського телепростору "Утреннюю звезду".

Музичні фестивалі та заходи, в тому числі, проводили раніше і в Криму, а також відкривали філіали університету і в російських регіонах.

"Я відчував, що колись наші зусилля "вистрілять" і потихеньку бив в одну точку, так би мовити "колупав скелю", - говорить про свій досвід знаменитість.

Михайло Поплавський озвучив своє ставлення до критики (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Однак він відверто каже, що не називав себе "співаком і вокалістом", а натомість - "популяризатором української пісні, мови та культури".

"При чому, не перестаючи наголошувати: "Я не співак і не вокаліст. Я - популяризатор української пісні, української мови, української культури, кожен проєкт разом з командою ми реалізовували під гаслом "Тримаймо разом українську хвилю", - зазначав Поплавський.

Попри заяви про те, що він "не є співаком", Поплавському вдається досі збирати багатотисячні зали. Як, от, наприклад, на ювілейному концерті "Я - українець", де було понад 10 тисяч глядачів.

"Ми даруємо емоції людям. Кожен концерт Михайла Поплавського - це ще й своєрідний творчий звіт КНУКіМ. Підготовка такого шоу - це практичний досвід і значний поштовх до подальшого розвитку. Для мене важливо, аби на сцену виходили молоді артисти, щоб студенти розуміли - досягти успіху може кожен, треба лише дуже цього хотіти і багато працювати. Це моя патріотична, політична і життєва позиція", - ділиться подробицями зірка.

Михайло Поплавський розповів про творчість (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)