"Не певец и не вокалист": Поплавский признался, как реагирует на критику

Что говорит Поплавский

Знаменитый педагог подчеркивает, что учит студентов не бояться ошибок и не бояться быть смешными. По его мнению, чем больше человек ошибается, тем сильнее он становится.

Также музыкант вспомнил о начале своего музыкального творчества в украинском шоу-бизнесе, где тогда доминировала российская попса. Но старания начали давать ощутимые результаты, и уже впоследствии, как говорит Поплавский, ему с коллегами удалось вытеснить "Песню года", а также "выпереть из украинского телепространства "Утреннюю звезду".

Музыкальные фестивали и мероприятия, в том числе проводились ранее и в Крыму, а также открывали филиалы университета и в российских регионах.

"Я чувствовал, что когда-то наши усилия "выстрелят" и потихоньку бил в одну точку, так сказать "ковырял скалу", - говорит о своем опыте знаменитость.

Михаил Поплавский озвучил свое отношение к критике (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)

Однако он откровенно говорит, что не называл себя "певцом и вокалистом", а только - "популяризатором украинской песни, языка и культуры".

"При чем я не переставал подчеркивать: "Я не певец и не вокалист. Я - популяризатор украинской песни, украинского языка, украинской культуры, каждый проект вместе с командой мы реализовывали под лозунгом "Держим вместе украинскую волну", - отмечал Поплавский.

Несмотря на заявления о том, что он "не является певцом", Поплавскому удается до сих пор собирать многотысячные залы. Как, вот, например, на юбилейном концерте "Я - украинец", где было более 10 тысяч зрителей.

"Мы дарим эмоции людям. Каждый концерт Михаила Поплавского - это еще и своеобразный творческий отчет КНУКиМ. Подготовка такого шоу - это практический опыт и значительный толчок к дальнейшему развитию. Для меня важно, чтобы на сцену выходили молодые артисты, чтобы студенты понимали - добиться успеха может каждый, нужно только очень этого хотеть и много работать. Это моя патриотическая, политическая и жизненная позиция", - делится подробностями звезда.

Михаил Поплавский рассказал о творчестве (фото: instagram.com/poplavskiy_michail)