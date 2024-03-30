"Не спілкувались з чоловіком перед від'їздом": українська співачка розповіла про життя за кордоном

Альона Омаргалієва розповіла, як жила у Польщі під час війни

Як виявилося, Альона навіть не радилась з Тамерланом перед тим, як вивезти спільну дитину за кордон, а саме у Польщу.

"Ми не спілкувались з чоловіком перед від'їздом, на це насправді не було часу. Тамерлан зробив усе, що мав зробити справжній чоловік: він організував нам із сином безпечне місце, а сам повернувся захищати рідне місто, рідну країну. Я ним дуже пишаюся", - розповідає співачка.

Альона Омаргалієва розповіла про досвід життя у Польщі (фото:пресс-служба артистки)

Крім цього, зірка розповіла про те, чи помітила вона різницю у цінах.

Як виявилось, ціни на проживання та продукти в Україні та у Польщі майже не відрізняються - це підтверджує Омаргалієва, яка певний час жила там з сином.

"Мені здалось, що все майже однаково. Звичайно, ми не порівнюємо з вами зараз заробітні плати, але ціни не суттєво відрізняються", - порівню рівень життя у двох країнах співачка.