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"Не общались с мужем перед отъездом": украинская певица рассказала о жизни за границей

Алена Омаргалиева рассказала о жизни в Польше (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Юлия Любченко

Алена Омаргалиева, как и многие другие украинские женщины, была вынуждена поехать с ребенком за границу и строить там новую жизнь.

О своем опыте проживания в Польше в интервью для РБК-Украина (проект Styler) рассказывает певица.

Алена Омаргалиева рассказала, как жила в Польше во время войны

Как оказалось, Алена даже не советовалась с Тамерланом, прежде чем вывезти совместного ребенка за границу, а именно в Польшу.

"Мы не общались с мужем перед отъездом, на это действительно не было времени. Тамерлан сделал все, что должен сделать настоящий мужчина: он организовал нам с сыном безопасное место, а сам вернулся защищать родной город, родную страну. Я им очень горжусь", - рассказывает певица.

Алена Омаргалиева рассказала об опыте жизни в Польше (фото:пресс-служба артистки)

Помимо этого, звезда рассказала о том, заметила ли она разницу в ценах. 

И как оказалось, цены на проживание и продукты в Украине и Польше почти не отличаются - это подтверждает Омаргалиева, которая некоторое время жила там с сыном.

"Мне показалось, что почти все одинаково. Конечно, мы не сравниваем с вами сейчас заработные платы, но цены не существенно отличаются", - сравнивает уровень жизньи в двух странах певица.

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