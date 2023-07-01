"Не робіть цього": стюардеса розповіла про найогидніший вчинок пасажирів у літаку

Що вона розповіла

Так, бортпровідниця бачила, як пасажири міняють дітям підгузки на столиках для їжі. Однак, як вона зазначила, змінювати памперс у салоні не тільки неприємно для інших людей на борту, але й негігієнічно.

Барбара пояснила, що люди їдять і п’ють на столиках, а й іноді кладуть на них голову, щоб поспати.

"Будь ласка, не робіть цього", - закликала вона.

За словами стюардеси, якщо під час польоту дитині доводиться міняти підгузки, то потрібно скористатися ванною кімнатою, де є спеціальний відкидний пеленальний столик.

"Не можна змивати підгузок в унітаз. Натомість просто викиньте його у сміттєвий бак. Ніколи не давайте брудний підгузок бортпровіднику, тому що це огидно", - сказала стюардеса.

Що не можна робити на борту літака

Не можна палити

Перш за все, це небезпечно, адже це може стати причиною загоряння. До того ж запах диму може завдати дискомфорту іншим пасажирам.

Використання телефону в режимі гучного зв'язку

Використовуйте навушники! Ніхто інший не хоче чути те, що ви відтворюєте на своєму смартфоні або обговорюєте по телефону.

Також навушники допоможуть вам зменшити шум і заглушити плач немовлят.

Раптове відкидання сидіння

Перед тим як відкинути сидіння назад, переконайтеся, що ви не будете заважати людині ззаду. Вам знадобиться лише кілька секунд, щоб обернутися назад і попередити іншого пасажира, що ви збираєтеся відкинути сидіння.

Під час зльоту і посадки не можна відстібати ремені безпеки

У цей період найбільш ймовірні різні ризики положення судна, тому пасажири можуть впасти і отримати травму.