"Не делайте этого": стюардесса рассказала о самом отвратительном поступке пассажиров в самолете

Что она рассказала

Так, бортпроводница видела, как пассажиры меняют детям подгузники на столиках для еды. Однако, как она отметила, менять памперс в салоне не только неприятно для других людей на борту, но и негигиенично.

Барбара объяснила, что люди едят и пьют на столиках, а иногда и кладут на них голову, чтобы поспать.

"Пожалуйста, не делайте этого", - призвала она.

По словам стюардессы, если во время полета ребенку приходится менять подгузники, нужно воспользоваться ванной комнатой, где есть специальный откидной пеленальный столик.

"Нельзя смывать подгузник в унитаз. Вместо этого просто выбросьте его в мусорный бак. Никогда не давайте грязный подгузник бортпроводнику, потому что это отвратительно", - сказала стюардесса.

Что нельзя делать на борту самолета

Нельзя курить

Прежде всего это опасно, ведь это может стать причиной возгорания. К тому же запах дыма может нанести дискомфорт другим пассажирам.

Использование телефона в режиме громкой связи

Используйте наушники! Никто другой не хочет слышать, что вы воспроизводите на своем смартфоне или обсуждаете по телефону.

Также наушники помогут вам снизить шум и заглушить плач младенцев.

Внезапный откид сидения

Перед тем как откинуть сиденье назад, убедитесь, что вы не будете мешать человеку сзади. Вам понадобится всего несколько секунд, чтобы обернуться назад и предупредить другого пассажира, что вы собираетесь откинуть сиденье.

Во время взлета и посадки нельзя отстегивать ремни безопасности

В этот период наиболее вероятны разные риски положения судна, поэтому пассажиры могут упасть и получить травму.