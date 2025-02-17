"Не позичайте гроші та не давайте у борг": астролог дала прогноз та поради на цей понеділок

Починається новий тиждень, і саме в понеділок багато хто починає щось нове. Втім, 17 лютого від бажання робити щось незвичайне слід утриматися.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на понеділок та сказала, які справи не принесуть бажаного результату.

Прогноз астропогоди на 17 лютого

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами. Існує небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей", - попередила Соловйова.

"Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Це період миру, пробачення, смиренності, підпорядкування, обов’язків, наполегливої праці. Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми", - також порадила вона.

Цього дня можна легко зрозуміти, які думки дійсно ваші, а які - нав'язано кимось іншим. Пильність допоможе уникнути неприємних ситуацій. Окрім цього, у понеділок необхідно очистити себе та своє житло, а ще - утриматися від сексуальних контактів.



Гороскоп на понеділок (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на 17 лютого

Цей понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"17 лютого Місяць буде в знаку Терезів - нейтральному для себе положенні. Цей період може стати напруженим для тих, чию діяльність пов’язано з майстерністю мовлення, суспільною діяльністю, світом мистецтва (особливо – з музикою, співами, живописом, графікою, літературою, поезією), модною індустрією, дипломатією", - пояснила астролог.

Підсилити енергію Місяця можна білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.