"Не одалживайте деньги и не давайте в долг": астролог дала прогноз и советы на этот понедельник

Начинается новая неделя, и именно в понедельник многие начинают что-то новое. Впрочем, 17 февраля от желания делать что-то необычное следует воздержаться.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала полный прогноз на понедельник и сказала, какие дела не принесут желаемого результата.

Прогноз астропогоды на 17 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Не заключайте брак, не оформляйте сделки, не одалживайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Существует опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей", - предупредила Соловьева.

"Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей. В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий. Это период мира, прощения, смирения, подчинения, обязанностей, упорного труда. Вспомните, кто подсказывал вам негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми", - также посоветовала она.

В этот день можно легко понять, какие мысли действительно ваши, а какие - навязаны кем-то другим. Бдительность поможет избежать неприятных ситуаций. Кроме этого, в понедельник необходимо очистить себя и свое жилье, а еще - воздержаться от сексуальных контактов.



Гороскоп на понедельник (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на 17 февраля

Этот понедельник - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"17 февраля Луна будет в знаке Весов - нейтральном для себя положении. Этот период может стать напряженным для тех, чья деятельность связана с мастерством речи, общественной деятельностью, миром искусства (особенно - с музыкой, пением, живописью, графикой, литературой, поэзией), модной индустрией, дипломатией", - пояснила астролог.

Усилить энергию Луны можно белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.