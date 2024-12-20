"Не позичайте гроші": астролог озвучила детальний прогноз і головні заборони на 20 грудня

Ця п'ятниця, 20 грудня, може бути досить непростою. Втім, планети та зірки дадуть шанс на щастя.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала детальний прогноз та сказала, від яких справ та планів слід відмовитися.

Прогноз астропогоди на 20 грудня

"Не укладайте шлюб, не оформлюйте угоди, не позичайте гроші та не давайте у борг самі. Обережно з новими ідеями та знайомствами. Є небезпека не лише потрапити до чужого павутиння, але й підпорядкувати собі інших людей. Енергетика Місяця сприяє процесу морального очищення душі та думок", - радить Соловйова.

"У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбавитися від гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Це період перемоги над своїми комплексами. Пригадайте, хто підказував вам негативні думки, та припиніть контакти з цими людьми. Можна відрізнити свої думки від нав’язаних стороннім навіюванням", - додала вона.

Пильність, зауважила астролог, допоможе уникнути неприємних ситуацій. Цього дня також необхідно очистити себе та своє житло.

Окрім цього, Меркурій перебуває у тіньовому періоді, а Марс - у ретрограді. Через це не варто з'ясовувати стосунки та проводити важливі платежі.

"Вже діє складний аспект між транзитними Юпітером і Сатурном, який стане точним 25-го грудня. Цей період закликає до зниження ділової активності. Можливі прояви підвищеної конфліктності, підвищується вірогідність прорахунків, збитків, втрати сприятливих можливостей, з’являється необхідність долати труднощі", - нагадала Соловйова.

Гороскоп на 20 грудня (ілюстрація: Getty Images)

Астролайфхаки на п'ятницю

20 грудня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - радить астролог.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами відвідайте сад або оранжерею". - додала вона.

Окрім цього, 20 грудня варто утриматися від романтики. Замість цього слід займатися творчістю.