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У чотирьох знаків Зодіаку починається "біла" смуга. Хто забуде про все погане

Четвер 19 грудня 2024 06:24
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У чотирьох знаків Зодіаку починається "біла" смуга. Хто забуде про все погане Таро-гороскоп на четвер (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У четвер, 19 грудня, представники чотирьох знаків Зодіаку зможуть знайти те, що так давно шукали. У їхньому житті почнеться новий період, у якому не буде місця проблемам і невдачам.

Кому Таро-гороскоп на 19 грудня обіцяє кінець "чорної" смуги, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Водолій

У четвер ви можете зустріти дуже цікаву людину, про знайомство з якою ви навіть і не мріяли. Вона може стати вашим другом або надійним партнером. Незабаром у вашому житті може початися "біла" смуга, а проблемам і невдачам доведеться залишитися в минулому.

Діва

Таро-гороскоп на четвер обіцяє вам неймовірні пригоди. Ви зможете виправити помилку, яка не давала вам з упевненістю дивитися в майбутнє. І коли ви позбудетеся почуття провини, ваше життя почне змінюватися на краще. Зустрічайте "білу" смугу, яка стане початком важливого і щасливого періоду.

Близнюки

Подумайте про те, що заважало вам вірити в дива. Вже 19 грудня ви знайдете відповідь на важливе запитання, і це буде дуже доречним і приємним сюрпризом. Починайте нове життя та пам'ятайте про те, що смуга невдач незабаром закінчиться, вам більше не потрібно хвилюватися через проблеми.

Стрілець

У четвер ви зможете зітхнути з полегшенням. Доля вирішила дати вам шанс кардинально змінити життя. Не варто розкидатися такими можливостями, постарайтеся зробити все, щоб "чорна" смуга нарешті закінчилася. У вас усе вийде, вірте в себе!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у яких знаків Зодіаку здійсняться мрії вже в новому році.

Крім цього, читайте Таро-гороскоп до кінця тижня.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Metro, Your Tango.

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