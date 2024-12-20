"Не занимайте деньги": астролог озвучила подробный прогноз и главные запреты на 20 декабря

Эта пятница, 20 декабря, может быть довольно непростой. Впрочем, планеты и звезды дадут шанс на счастье.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила подробный прогноз и сказала, от каких дел и планов следует отказаться.

Прогноз астропогоды на 20 декабря

"Не вступайте в брак, не оформляйте сделки, не занимайте деньги и не давайте в долг сами. Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Есть опасность не только попасть в чужую паутину, но и подчинить себе других людей. Энергетика Луны способствует процессу морального очищения души и мыслей", - советует Соловьева.

"В этот период необходимо проанализировать свои мысли и поступки, избавиться от гордыни, лжи, гнева, зависти и иллюзорных фантазий. Это период победы над своими комплексами. Вспомните, кто наталкивал вас на негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми. Можно отличить свои мысли от навязанных посторонним внушением", - добавила она.

Бдительность, отметила астролог, поможет избежать неприятных ситуаций. В этот день также необходимо очистить себя и свое жилье.

Кроме этого, Меркурий находится в теневом периоде, а Марс - в ретрограде. Поэтому не стоит выяснять отношения и проводить важные платежи.

"Уже действует сложный аспект между транзитными Юпитером и Сатурном, который станет точным 25-го декабря. Этот период призывает к снижению деловой активности. Возможны проявления повышенной конфликтности, повышается вероятность просчетов, убытков, потери благоприятных возможностей, появляется необходимость преодолевать трудности", - напомнила Соловьева.

Гороскоп на 20 декабря (иллюстрация: Getty Images)

Астролайфхаки на пятницу

20 декабря - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: крупные финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - советует астролог.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, посетите сад или оранжерею". - добавила она.

Кроме этого, 20 декабря стоит воздержаться от романтики. Вместо этого следует заниматься творчеством.