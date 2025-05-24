"Не потребує виправдань": психолог висловилася про роман Квіткової з гравцем "Динамо"

Поки Даша Квіткова та Володимир Бражко "тримають інтригу" й лише підігрівають чутки про свій роман, мережа активно обговорює, чи підходить футболіст блогерці та навпаки. Але що про це можуть сказати експерти?
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) сімейний психолог Анна Богомолець-Ланіна розповіла, що думає про роман Квіткової з Бражком.
"У будь-якій історії нових стосунків - особливо, якщо йдеться про публічних людей - важливо не забувати, що за заголовками стоять живі особистості. Зі своїм досвідом, болем, мріями й правом на новий етап", - наголосила експерт.
За її словами, в цій ситуації вона бачить момент, завдяки якому можна поговорити про природність змін. Закінчення попереднього етапу, нові знайомства, відновлення відкритості до кохання після складного досвіду - усе це, зазначає психолог, говорить про дорослість, чесність і внутрішню роботу.
Також вона наголосила на тому, що в стосунках важливі не різниця у віці, думки про минуле чи щось ще. Насправді ж слід думати про інше.
"У парі важлива не різниця у віці чи сімейний бекграунд, а здатність бути поруч з іншою людиною як із рівною: емоційно, ментально, по-людськи. Історія жінки, яка має дитину й обирає бути живою, люблячою - не потребує виправдань. Вона потребує визнання", - вважає Анна.
Саме тому психолог закликала відмовитися від шаблонів. Адже нині усі мають звільнитися від стереотипів.
"Наше суспільство ще тільки вчиться приймати жінку не як роль, а як цілу людину. І, можливо, саме такі історії - шанс побачити, де ми все ще думаємо шаблонами. І де вже готові дозволити собі більше свободи, тепла, себе справжніх", - резюмувала вона.
Нагадаємо, днями анонімний інсайдер у коментарі РБК-Україна озвучив інформацію щодо того, що блогерка та футболіст разом вже декілька місяців.
"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - запевнило джерело.
Ані 26-річна Квіткова, ані 23-річний Бражко офіційно не підтвердили, що перебувають у стосунках. Втім, після цього гравець "Динамо" підігрів чутки про роман з блогеркою цікавим фото.
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