"Не нуждается в оправданиях": психолог высказалась о романе Квитковой с игроком "Динамо"

"В любой истории новых отношений - особенно, если речь идет о публичных людях - важно не забывать, что за заголовками стоят живые личности. Со своим опытом, болью, мечтами и правом на новый этап", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, в этой ситуации она видит момент, благодаря которому можно поговорить о естественности изменений. Окончание предыдущего этапа, новые знакомства, восстановление открытости к любви после сложного опыта - все это, отмечает психолог, говорит о взрослости, честности и внутренней работе.

Также она отметила, что в отношениях важны не разница в возрасте, мысли о прошлом или что-то еще. На самом деле следует думать о другом.

Квиткова и Бражко (коллаж: РБК-Украина)

"В паре важна не разница в возрасте или семейный бэкграунд, а способность быть рядом с другим человеком как с равным: эмоционально, ментально, по-человечески. История женщины, которая имеет ребенка и выбирает быть живой, любящей - не требует оправданий. Она нуждается в признании", - считает Анна.

Именно поэтому психолог призвала отказаться от шаблонов. Ведь сейчас все должны освободиться от стереотипов.

"Наше общество еще только учится принимать женщину не как роль, а как целого человека. И, возможно, именно такие истории - шанс увидеть, где мы все еще думаем шаблонами. И где уже готовы позволить себе больше свободы, тепла, себя настоящих", - резюмировала она.