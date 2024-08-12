"Не почуваюся в безпеці". Зірка ТікТоку Настя Ткаченко ошелешила заявою

"Я дуже некомфортно почуваюся при скупченні людей. Тому найчастіше мене можна зустріти в будні дні до 18:00. Тобто коли всі люди по роботах", - сміється Настя.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

За словами зірки ТікТоку "всілякі фестивалі чи торгівельні центри - це взагалі не її історія".

"Мені там дуже некомфортно. Можна навіть сказати, що не почуваюся в безпеці", - додає дівчина.

Разом з тим найчастіше Настю можна зустріти в Києві у Lavina Mall або в центрі столиці. І то не на прогулянці, а під час роботи. Оскільки саме там вона з колегами зазвичай знімає скетчі для соціальних мереж.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

"Попри побоювання скупчень людей, я дуже радію, коли впізнають і підходять. Це дуже приємно!" - зізнається вона.

А те, що її часто плутають з alyona alyona чи Іриною Гатун, дуже веселить зірку.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

"Колись взагалі переплутали з Настею Каменських, не знаю, як так сталося. Та найбільше в душу западають ситуації, коли підходять дівчата й кажуть, що моя творчість дає мотивацію і впевненість у собі, допомагає набратись енергії та сил рухатись і почуватися щасливими", - резюмувала Ткаченко.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)