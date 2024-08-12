"Не чувствую себя в безопасности". Звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила заявлением

"Я очень некомфортно чувствую себя при скоплении людей. Поэтому чаще всего меня можно встретить в будние дни до 18:00. То есть когда все люди по работам", - смеется Настя.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

По словам звезды Тик Тока, "всякие фестивали или торговые центры - это вообще не ее история".

"Мне там очень некомфортно. Можно даже сказать, что не чувствую себя в безопасности", - добавляет девушка.

Вместе с тем чаще Настю можно встретить в Киеве в Lavina Mall или в центре столицы. И это не на прогулке, а во время работы. Поскольку именно там она с коллегами обычно снимает скетчи для социальных сетей.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

"Несмотря на опасения скоплений людей, я очень радуюсь, когда узнают и подходят. Это очень приятно!" - признается она.

А то, что ее часто путают с alyona alyona или Ириной Гатун, очень радует звезду.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

"Когда-то вообще перепутали с Настей Каменских, не знаю, как так произошло. Но больше всего в душу западают ситуации, когда подходят девушки и говорят, что мое творчество дает мотивацию и уверенность в себе, помогает набраться энергии и сил двигаться и чувствовать себя счастливыми", - резюмировала Ткаченко.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)