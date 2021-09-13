"Не все так однозначно": нардепа Лероса заподозрили в инсценировке поджога собственного автомобиля

Нардеп Гео Лерос год назад потерял автомобиль - Mercedes Benz за 332 тыс. грн, который был сожжен во дворе его дома 28 августа 2020 года. Однако заявления народного депутата о причастности к поджогу Офиса президента могут являться ложью.

"Вот только о готовящемся поджоге Лерос знал за месяц. Более того, уничтожение автомобиля и последующие события были частью плана самого Лероса", - говорится в сообщении.

Также журналисты опубликовали видео от 24 июля 2020 года, на котором Лерос встречается с неустановленным спонсором, который в ходе встречи передал ему пакет с суммой в 60 тыс. долларов.

После этого Лерос рассказал о своем новом плане: "Да, в соответствии с замыслом, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен, в том числе, мэр Кличко. Именно для привлечения внимания общественности, нардеп предлагает поджечь свое имущество, по итогам чего делом должны были заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков".