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"Не все так однозначно": нардепа Лероса запідозрили в інсценуванні підпалу власного автомобіля

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 20:02
"Не все так однозначно": нардепа Лероса запідозрили в інсценуванні підпалу власного автомобіля Фото: нардеп Гяео Лерос (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Нардеп Гео Лерос рік тому втратив автомобіль - Mercedes Benz за 332 тис.грн, який був спалений у дворі його будинку 28 серпня 2020 року. Однак заяви народного депутата про причетність до підпалу Офісу президента можуть бути брехнею.

Про це випливає з відео розслідування, опублікованого "Обозревателем".

"Ось тільки про підготовлюваний підпал Лерос знав за місяць. Більш того, знищення автомобіля і наступні події були частиною плану самого Лероса", - йдеться в повідомленні.

Також журналісти опублікували відео від 24 липня 2020 року, на якому Лерос зустрічається з невстановленим спонсором, який в ході зустрічі передав йому Леросу пакет з сумою в 60 тис.доларів.

Після цього Лерос розповів про свій новий план: "так, відповідно до задуму, Лерос анонсує брифінг, де збирається розповісти про факти корупції, в яку залучений, в тому числі мер Кличко. Саме для привернення уваги громадськості, нардеп пропонує підпалити своє майно, за підсумками чого справою повинні були зайнятися МВС і особисто тодішній міністр Аваков".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народний депутат Микола Тищенко влаштував бійку в сесійній залі Верховної ради. Він спробував виштовхати з-за трибуни позафракційного нардепа Гео Лероса.

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