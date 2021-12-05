"Не научились понимать и поддерживать": звезда "Танцев со звездами" расстался с любимой

"Благодарю тебя за все. За то, что заботилась, любила. За то, что сходили с ума вместе. Но мы так и не научились смотреть в одном направлении, а смотрели друг на друга. Не научились понимать и поддерживать…" - написал Алексей.

Он также попросил не задавать ему глупые вопросы и пожелал своей бывшей девушке счастья.

"Экстремальные американские горки закончились потому что один из нас не смог этого выдержать и захотел сойти", - добавил Суровцев.

Алексей Суровцев с девушкой (instagram.com/surovtsev.alexei)

Напомним, что Алексей Суровцев на паркете "Танцев со звездами" выступал с Марией Колосовой. Пара покинула проект после 4 прямого эфира.

Пользователи сети прокомментировали разрыв отношений Алексея и его девушки.