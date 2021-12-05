"Не навчилися розуміти і підтримувати": зірка "Танців з зірками" розлучився з коханою

Олексій Суровцев, актор і чемпіон України зі стриптизу, який також брав участь у "Танцях з зірками 2021", розлучився зі своєю дівчиною.
Про це він заявив у Instagram.
"Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що сходили з розуму разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися один на одного. Не навчилися розуміти і підтримувати... " - написав Олексій.
Він також попросив не ставити йому дурні питання і побажав своїй колишній дівчині щастя.
"Екстремальні американські гірки закінчилися тому що один з нас не зміг цього витримати і захотів зійти", - додав Суровцев.
Олексій Суровцев з дівчиною (instagram.com/surovtsev.alexei)
Нагадаємо, що Олексій Суровцев на паркеті "Танців з зірками" виступав з Марією Колосовою. Пара покинула проект після 4 прямого ефіру.
Користувачі мережі прокоментували розрив відносин Олексія і його дівчини.
Нагадаємо, переможець "Танців з зірками 2020" Макс Леонов зізнався, що зраджував дружині з партнеркою.
Раніше Даша Астаф'єва висловилася про зраду і розкрила деталі про життя з колишнім.