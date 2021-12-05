"Не навчилися розуміти і підтримувати": зірка "Танців з зірками" розлучився з коханою

"Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що сходили з розуму разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися один на одного. Не навчилися розуміти і підтримувати... " - написав Олексій.

Він також попросив не ставити йому дурні питання і побажав своїй колишній дівчині щастя.

"Екстремальні американські гірки закінчилися тому що один з нас не зміг цього витримати і захотів зійти", - додав Суровцев.

Олексій Суровцев з дівчиною (instagram.com/surovtsev.alexei)

Нагадаємо, що Олексій Суровцев на паркеті "Танців з зірками" виступав з Марією Колосовою. Пара покинула проект після 4 прямого ефіру.

Користувачі мережі прокоментували розрив відносин Олексія і його дівчини.