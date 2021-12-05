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"Не навчилися розуміти і підтримувати": зірка "Танців з зірками" розлучився з коханою

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Київ , Неділя 05 грудня 2021 17:33
"Не навчилися розуміти і підтримувати": зірка "Танців з зірками" розлучився з коханою Олексій Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)
Автор: Роман Мирончук

Олексій Суровцев, актор і чемпіон України зі стриптизу, який також брав участь у "Танцях з зірками 2021", розлучився зі своєю дівчиною.

Про це він заявив у Instagram.

"Дякую тобі за все. За те, що дбала, любила. За те, що сходили з розуму разом. Але ми так і не навчилися дивитися в одному напрямку, а дивилися один на одного. Не навчилися розуміти і підтримувати... " - написав Олексій.

Він також попросив не ставити йому дурні питання і побажав своїй колишній дівчині щастя.

"Екстремальні американські гірки закінчилися тому що один з нас не зміг цього витримати і захотів зійти", - додав Суровцев.

&quot;Не навчилися розуміти і підтримувати&quot;: зірка &quot;Танців з зірками&quot; розлучився з коханою

Олексій Суровцев з дівчиною (instagram.com/surovtsev.alexei)

Нагадаємо, що Олексій Суровцев на паркеті "Танців з зірками" виступав з Марією Колосовою. Пара покинула проект після 4 прямого ефіру.

Користувачі мережі прокоментували розрив відносин Олексія і його дівчини.

  • Друзі, це непросто для обох. Завжди складно. Завжди є що згадати. Цей етап зміниться чимось іншим, не менш цікавим. Успіхів у всьому!!! Обіймаю!
  • Дуже шкода;
  • Дуже-дуже співчуваю і бажаю кожному з вас знайти сердечне щастя!
  • Друзі, кожен з вас знайде своє щастя і все обов'язково буде добре! Бажаю кожному з вас всього найкращого! Олексій, а за вами і за вашими кіношними роботами буду продовжувати спостерігати!
  • Дуже шкода. Ви шикарна пара. Успіхів вам у житті.

Нагадаємо, переможець "Танців з зірками 2020" Макс Леонов зізнався, що зраджував дружині з партнеркою.

Раніше Даша Астаф'єва висловилася про зраду і розкрила деталі про життя з колишнім.

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