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"Не можу воювати". У Києві 40-річні чоловіки активно вступають до вишів

У Києві чоловіки почали активно вступати до вузів (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві все частіше почали вступати до вузів чоловіка середнього віку. Річ у тому, що студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації.

Чи справді це жага до знань, розповіли у сюжеті ICTV.

Першокурсники віком від 25 років

Зазначається, що цього року в Україні аномальна кількість чоловіків, які вступають до вишів.

Число тих, хто після 25 років вирішив повчитися, торік зросла на 55 тисяч.

Представник президента у парламенті Федір Вениславський упевнений, що чоловіки у студентських аудиторіях просто ховаються від мобілізації.

Нардепи мають намір прикрити цю лазівку і хочуть скасувати відстрочку від армії для студентів, хоча цей законопроект наробив багато галасу в мережі.

Так, журналістка в мережі обійшла деякі вузи й з'ясувала серед молодих студентів, що за партами з'явилося багато чоловіків, які, за словами хлопців, "годяться їм в батьки".

"Багато дорослих, ну їм років по 40. Трохи дивно, так", - сказав 17-річний студент.

А в іншому вузі абітурієнт середнього віку вступає до магістратури, тільки на який факультет він згадав не відразу.

"Одні можуть воювати, інші - ні. Я не можу. Тому вирішив навчатися", - повідомив інший абітурієнт.

Реакція українців

У коментарях думки поділилися. Одні вважають, що не можна обмежувати право на освіту, інші впевнені, що служити в армії мають усі.

  • То есть, если человек имеет образование, скажем конструктор, и поступил на программирование, то это не правильно, ведь новая профессия не по старому профилю. А не дай Бог потом еще на автоматизацию систем управления поступить, так это вообще будет нонсенс, это ж не как несвязанные профессии. Может, человек хочет иметь знания из разных областей, что бы продуктивно что-то конструировать и изобретать.
  • Журналистов отправить в армию пускай с передовой вещают.
  • Робіть професійну армію! За 1,5 року вже давно можливо! За такі гроші що видиляє евросоюз! Навіщо брати цивільних які ніколи не бачили зброї, це м'ясо. Вони поставили собі план українських хлопців знищити. Генофонд нації зовсім не залишиться. Знищиться.
  • Молодцы мужики, знания пригодятся всегда.


Чи скасують відстрочку для студентів?

У Верховній Раді   зареєстрували законопроект про відміну відстрочки для здобувачів другої вищої освіти. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.

Читайте також, яким студентам дозволили виїжджати за кордон.

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