"Не можу воювати". У Києві 40-річні чоловіки активно вступають до вишів

У Києві все частіше почали вступати до вузів чоловіка середнього віку. Річ у тому, що студенти в Україні мають право на відстрочку від мобілізації.
Чи справді це жага до знань, розповіли у сюжеті ICTV.
Зазначається, що цього року в Україні аномальна кількість чоловіків, які вступають до вишів.
Число тих, хто після 25 років вирішив повчитися, торік зросла на 55 тисяч.
Представник президента у парламенті Федір Вениславський упевнений, що чоловіки у студентських аудиторіях просто ховаються від мобілізації.
Нардепи мають намір прикрити цю лазівку і хочуть скасувати відстрочку від армії для студентів, хоча цей законопроект наробив багато галасу в мережі.
Так, журналістка в мережі обійшла деякі вузи й з'ясувала серед молодих студентів, що за партами з'явилося багато чоловіків, які, за словами хлопців, "годяться їм в батьки".
"Багато дорослих, ну їм років по 40. Трохи дивно, так", - сказав 17-річний студент.
А в іншому вузі абітурієнт середнього віку вступає до магістратури, тільки на який факультет він згадав не відразу.
"Одні можуть воювати, інші - ні. Я не можу. Тому вирішив навчатися", - повідомив інший абітурієнт.
У коментарях думки поділилися. Одні вважають, що не можна обмежувати право на освіту, інші впевнені, що служити в армії мають усі.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відміну відстрочки для здобувачів другої вищої освіти. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.
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