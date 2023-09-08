"Не могу воевать". В Киеве 40-летние мужчины активно вступают в вузы

В Киеве все чаще стали вступать в вузы мужчины среднего возраста. Все дело в том, что студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации.
Действительно ли это тяга к знаниям, рассказали в сюжете ICTV.
Отмечается, что в этом году в Украине аномальное количество мужчин, поступающих в вузы
Число тех, кто после 25 лет решил поучиться, в прошлом году возросло на 55 тыс.
Представитель президента в парламенте Федор Вениславский уверен, что мужчины в студенческих аудиториях просто прячутся от мобилизации.
Нардепы намерены прикрыть эту лазейку и хотят отменить отсрочку от армии для студентов, хотя этот законопроект наделал много шума в сети.
Так, журналистка в сети обошла некоторые вузы и выяснила среди молодых студентов, что за партами появилось много мужчин, которые, по словам парней "им годятся в отцы".
"Много взрослых, ну им лет по 40. Немного странно, да", - сказал 17-летний студент.
А в другом вузе абитуриент среднего возраста поступает в магистратуру, только вот на какой факультет он вспомнил не сразу.
"Одни могут воевать, другие - нет. Я не могу. Поэтому решил учиться", - сообщил другой абитуриент.
В комментариях мнения разделились. Одни считают, что нельзя ограничивать право на образование, другие уверены, что служить в армии должны все.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.
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