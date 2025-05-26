"Не можу повірити": зірка "Кухні" Кузнєцова дивом врятувалася під час атаки на Київ

Акторка поділилася емоціями у соцмережах і виклала кадри з місця події.

"Я не люблю жалітися. Це не моя історія. Але вчора був найстрашніший день у моєму житті. Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько", - написала Катерина.

Катерина Кузнєцова постраждала від атаки РФ 24 травня (скріншот)

Тієї ночі, коли в Києві знову завила повітряна тривога, Кузнецова почула тривожний свист за вікном.

Не гаючи ні секунди, вона кинулася до кімнати мами, яка намагалася її заспокоїти. Та вже за мить стало ясно - ситуація серйозна.

Один з уламків влучив у будинок навпроти. Катерина з родиною одразу кинулася на допомогу постраждалим.

Катерина Кузнєцова постраждала від атаки РФ 24 травня (скріншот)

У своєму відео акторка показала масштаб руйнувань: понівечені будинки, вогонь і дим, уламки, розкидані навколо. Один з наймоторошніших моментів - проліт дрона просто над нею, який також потрапив у кадр.

Катерина Кузнєцова постраждала від атаки РФ 24 травня (скріншот)

Нагадаємо, саме в ніч на 24 травня Київ і область зазнали однієї з найпотужніших атак за останній час.

Росія випустила десятки дронів-камікадзе "Шахед" та завдала ракетного удару. У столиці та області зафіксували руйнування, є постраждалі.

Вже наступної ночі, 25 травня, агресор влаштував ще більш масований напад. Росія запустила 367 повітряних цілей, серед яких - 69 ракет і 298 дронів.

Ці терористичні атаки призвели до загибелі 12 людей, ще понад 60 отримали поранення.