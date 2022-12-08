"Не можна не торкатися": як виглядає Музей науки в Чернівцях (фото)

Як виглядає Музей науки в Чернівцях

На вході в музей написано: "Не можна не торкатися!", а це означає, що діти можуть не тільки роздивлятися експонати, як зазвичай, а ще й гратися з ними.

Тут поєднані між собою дві складові - розважальна та навчальна. У такий спосіб значно цікавіше можна сприйняти та вивчити той чи інший закон, чи явище.

Музей налічує майже 100 експонатів для експериментів, більшість з яких привезли до Чернівців з Києва, частину експонатів надає Музей цікавої науки з Одеси, інші прибули від міжнародних партнерів.

Зокрема, німецький музей "Технозеум" з Мангайму передав експозицію "Оптичні ілюзії", яка продемонструє особливості кімнати Еймса, дозволить подивитися крізь дзеркальний лабіринт і зрозуміти принцип роботи калейдоскопа.

Музей науки в Чернівцях (фото: Batteries Agency)

Маленькі відвідувачі музею досліджуватимуть у цікавій ігровій формі фізичні, хімічні, біологічні й інші наукові явища.

Інтерактивний простір, впевнені у МАН, допоможе юним дослідникам пізнавати науку на практиці: спостерігати за мікроорганізмами, перевіряти різні матеріали на міцність, спробувати повернути деформовані предмети до їхньої початкової форми.

"Відкриття музеїв науки в західних регіонах України - наш свідомий пріоритет. Ми хочемо надати рівні освітні можливості всім українським дітям, зокрема і тим, чиї сім’ї змушені були залишити свої домівки та переїхати сюди в пошуках безпеки. Наші інтерактивні простори стануть осередками для спілкування дітей, сприятимуть їхній адаптації та психологічному розвантаженню", - каже президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

Музей науки в Чернівцях (фото: Batteries Agency)

Наступний Музей науки буде відкрито в Ужгороді, згодом - в Івано-Франківську та Тернополі.

Експозиція у кожному працюватиме приблизно пів року, адже саме стільки часу вона в середньому цікавить аудиторію - дітей та їхніх батьків. Тому експонати будуть перевозити з міста до міста.