ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Були рожеві окуляри". Злата Огнєвіч пояснила, чому свого часу пішла у політику

П'ятниця 24 травня 2024 19:45
UA EN RU
"Були рожеві окуляри". Злата Огнєвіч пояснила, чому свого часу пішла у політику Злата Огнєвіч (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Злата Огнєвіч висловилася про своє політичне минуле і відповіла, чи вважає цей період свого життя ганебним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для YouTube-проєкту "Говорить Суханов".

Артистка пояснила, чому колись пішла у політику

Зі слів зірки, свого часу на ній були "рожеві окуляри" і Златі здавалося, що з нею буде хороша команда і вона зможе щось змінити.

"А правда зовсім інша. Нікому не потрібна ця культура в Раді. Це просто йде бій кланів, тендерів, заробітків. Я відчула себе там просто зайвою людиною, особливо після того, як мені сказали: "Злата, ну Кому потрібна твоя культура", - згадала Огнєвіч.

Якби зараз виконавиці запропонували повернутися у Верховну Раду, каже знаменитість, вона ні за що не погодилася б.

"Це реально той момент, коли можна відкинути фразу: "ніколи не кажи ніколи". Тому що я вважаю, що все, що треба було мені зрозуміти під час мого перебування у Верховній Раді, я зрозуміла. Зробила висновки і я не вважаю, що я маю туди йти вдруге", - зізналася співачка.

Політична кар’єра Злати Огнєвіч

Огнєвіч стала депутаткою Верховної Ради України у 2014 році. Вона була головою підкомітету з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Вже через рік, 22 грудня 2015 року, артистка склала депутатські повноваження за власним бажанням.

Нещодавно Василь Вірастюк озвучив свою зарплатню в Раді.

Також відомий український стендап-комік зізнався, в якому випадку піде у політику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Злата Огнєвіч Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр
Українцям до кінця травня підвищать тариф на світло, але він буде не один для всіх, - міністр