"Не могла навіть у туалет сходити". УЗ перетворила на пекло поїздку пасажирки з інвалідністю

Укрзалізниця потрапила у скандал, знявши без попередження спеціальний вагон з поїзда, куди купила квиток пасажирка з інвалідністю.

Деталі скандалу

Жінка з інвалідністю Софія Грубова замовила за всіма правилами "Укрзалізниці" спецвагон. За 5 днів вона поїхала на вокзал, заповнила всі необхідні документи.

5 вересня Софія Грубова приїхала до Львова на вокзал та купила квиток для посадки до поїзда №42 Трускавець-Дніпро. Однак виявилося, що до схеми поїзда спецвагон чомусь не включили. Їй довелося їхати у звичайному вагоні, де неможливо пересуватися на спеціальному візку і неможливо сходити до туалету.

"Укрзалізниця, а нормально знімати вагон зі спецкупе з поїзда без попередження та надання альтернативи? Їхати 18 годин Львів-Дніпро без можливості сходити до туалету. Про це я дізналася саме стоячи перед вагоном, коли провідниця зі здивованими очима дивилася на мій квиток і питала, коли я його купувала. Відповідно, у мене не було можливості хоч якось підготуватися до такої довгої та статичної для себе дороги. Я шалено зла. І вперше стикаюся з подібним", - написала Софія.

З яких причин вагон зі спеціальним купе для обличчя з інвалідністю не причепили до поїзда наразі невідомо.

Софія Грубова розповіла про "сервіс" УЗ (фото: facebook.com/sofiia.hrubova)

Зазначимо, що блогер Олег Васильєв у соцмережі повідомив, що зараз "Укрзалізниця" запровадила послугу замовлення спецвагона у дистанційному форматі через інтернет.

"Процедура триває три дні, а пасажиру потрібно буде приїхати на вокзал лише один раз, у день відправлення. До 1 вересня такі змови приймалися через 5 днів лише на вокзалі у касі", - написав він.

Реакція УЗ у коментарях до посту

Зазначимо, що представник УЗ одразу відреагував у коментарях до публікації Софії. На підприємстві пообіцяли розібратися в тому, що трапилося.

"Просимо вибачення за негативний досвід. Надайте, будь ласка, докладнішу інформацію про подорож тут у коментарі, а саме: дату відправлення поїзда, сполучення, номер поїзда, вагона та місця, а також інформацію на кого було оформлено замовлення вагона для людини з інвалідністю, щоб ми могли розібратися в цій ситуації. А краще, будь ласка, надайте контактний номер телефону для зворотного зв'язку", - йдеться у повідомленні.