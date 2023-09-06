"Не могла даже в туалет сходить". УЗ превратила в ад поездку пассажирки с инвалидностью

Укрзализныця попала в скандал, сняв без предупреждения специальный вагон из поезда, куда купила билет пассажирка с инвалидностью.

Детали скандала

Женщина с инвалидностью София Грубова заказала по всем правилам у "Укрзализныци" спецвагон. Через 5 дней она поехала на вокзал, заполнила все необходимые документы.

5 сентября София Грубова приехала во Львов на вокзал и купила билет для посадки в поезд №42 Трускавец-Днепр. Однако оказалось, что в схему поезда спецвагон почему-то не включили. Ей пришлось ехать в обычном вагоне, где невозможно передвигаться на специальной коляске и невозможно сходить в туалет.

"Укрзализныця, а нормально снимать вагон со спецкупе с поезда без предупреждения и предоставления альтернативы? Ехать 18 часов Львов-Днепр без возможности сходить в туалет. Об этом я узнала именно стоя перед вагоном, когда проводница с изумленными глазами смотрела на мой билет и спрашивала, когда я его покупала. Соответственно, у меня не было возможности хоть как-то подготовиться к такой длинной и статической для себя дороге. Я безумно зла. И впервые сталкиваюсь с подобным", - написала София.

По каким причинам вагон со специальным купе для лица с инвалидностью не прицепили к поезду - неизвестно.

София Грубова рассказала о "сервисе" УЗ (фото: facebook.com/sofiia.hrubova)

Отметим, что блогер Олег Васильев в соцсети сообщил, что сейчас "Укрзализныця" ввела услугу заказа спецвагона в дистанционном формате через интернет.

"Процедура длится три дня, а пассажиру нужно будет приехать на вокзал всего один раз, в день отправления. До 1 сентября такие заговоры принимались через 5 дней только на вокзале в кассе", - написал он.

Реакция УЗ в комментариях к посту

Отметим, что представитель УЗ сразу отреагировал в комментариях к публикации Софии. На предприятии пообещали разобраться в случившемся.

"Просим прощения за отрицательный опыт. Предоставьте, пожалуйста, более подробную информацию о путешествии здесь в комментарии, а именно: дату отправления поезда, сообщение, номер поезда, вагона и места, а также информацию на кого был оформлен заказ вагона для человека с инвалидностью, чтобы мы могли разобраться в данной ситуации. А лучше, пожалуйста, предоставьте контактный номер телефона для обратной связи", - сказано в сообщении.

После этого София предоставила подтверждение, что действительно покупала билет с примечанием "в купе для инвалидов" (кстати, единственным корректным термином сегодня в Украине является "человек с инвалидностью").

Билет Софии (фото: facebook.com/sofiia.hrubova)

В УЗ заверили, что обращение пассажирки "уже направлено к соответствующему подразделению специалистов".

Реакция общества на скандал

В комментариях к публикации украинцы возмущены действиями работников Укрзализныци.

Хана. І так доступність майже на 0 у нас в країні, а тепер ще і це

Просто триндець!

Що ще має трапитись, щоб всі почали працювати, просто виконувати свої обов'язки... Надаєте сервіс перевозки - то надавайте його всім, а не думайте, який ще бантик почепити на ВІП-вагоні

А популярный блогер Олег Васильев напомнил, что Укрзализныця недавно ввела услугу заказа спецвагона в дистанционном формате (через интернет).

Процедура длится три дня, а пассажиру нужно будет приехать на вокзал всего один раз - в день отправления.

До 1 сентября такие заказы принимались через 5 дней только на вокзале в кассе.

Судя по всему, проблемы со спецвагонами пока никуда не делись...