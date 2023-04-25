Накрили КАБами. Сьогодні окупанти атакували церкву під Херсоном

У вівторок, 25 квітня, російські військові вчергове обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Під ударом опинилась місцева церква.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Ворожий снаряд поцілив у церкву. Також від обстрілів пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, ворог завдав п’ять ударів керованими авіабомбами.

"Інформація щодо постраждалого цивільного населення уточнюється", - додають в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, за минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, чотири особи отримали поранення.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області у Провідну неділю, 23 квітня, російська артилерія атакувала цвинтар.