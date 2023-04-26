"Не за мир". Известный священник объяснил, за что украинцы должны молиться сегодня

Православным украинцам сегодня нужно молиться, прежде всего, за победу над российскими оккупантами, а не за мир в стране.

Такой совет дал известный священник, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ в Криворовне Иван Рыбарук во время встречи-разговора на территории Дворца Потоцких в Ивано-Франковске.

"Боже, дай мир Украине". Какой мир? У нас уже был мир - советский мир, иллюзорный. Был мир восьми лет войны. У нас были Минские соглашения и сейчас какие-то мирные переговоры. Мир - это тогда, когда мы победим. Поэтому молимся сначала о победе, а следствием победы станет мир", - объяснил священник.

"А Бог с нами, потому что мы - Давид против Голиафа. Кто победил? Давид", - добавил он.

Также Рыбарук напомнил украинцам о понятии "божественный мрак".

"Это максимальное приближение к Богу, когда мы попадаем в тень ангелов, чтобы не сгореть, и находимся в темноте неведения, незнания за мгновение до видения Бога. Украинский народ сегодня несет крест мира. И мы сегодня еще в том мраке - кто-то уже что-то увидел", - сказал он на встрече.

По его словам, "не все прозрели и видят, что происходит".

"Кто-то еще на войне зарабатывает, кто-то ищет славы, звездочек на погонах, кто-то строит будущую политическую карьеру. Они еще не поняли, что это уже Голгофа и уже начинается воскресение", - резюмировал отец.

Добавим, что многие считают Рыбарука "слишком заполитизированным отцем", но вместе с тем на Прикарпатье его знают как священника, который заставил гуцулов перестать пьянствовать на похоронах.

В своих интервью настоятель храма в Криворовне подчеркивает, что "для Спасения нужно быть настоящими, не притворяться патриотами, а быть ими на самом деле, не играть в украинцев и благочестивых христиан, а быть ими правдиво".