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Україна обміняла одного зі священників УПЦ МП на 28 військових, - Малюк

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П'ятниця 21 квітня 2023 17:23
Україна обміняла одного зі священників УПЦ МП на 28 військових, - Малюк Фото: Василь Малюк, голова СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі в Україні відкрито провадження стосовно 61 священнослужителя УПЦ МП. Росія дуже цінує своїх агентів в рясах, завдяки чому вдалось повернути 28 воїнів додому в обмін на одного зі священників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Служби безпеки України Василя Малюка в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"Я вже казав раніше - наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковні сани", - заявив Малюк.

За словами голови СБУ, внаслідок комплексних контррозвідувальних й безпекових заходів, було відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суд вже виніс 7 вироків щодо кліриків, які стали на бік ворога. Двох з них потім обміняли на полонених воїнів.

"І хочу підкреслити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", - зауважив голова СБУ.

Зокрема було припинено громадянство України 19 священникам УПЦ МП.

"Ми викорінюємо російську агентуру на нашій землі. Агентам ФСБ у рясах немає місця у країні, що воює. І хай зрадники навіть не мріють "замолити" свої гріхи", - відзначив Малюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення, з російського полону додому вдалось повернути 2235 українців і українок.

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