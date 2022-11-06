"Не міг залишатися осторонь": хто купив Rolls-Royce Андрія Данилка, який належав Фредді Мерк'юрі

Зазначимо, що виручені з продажу ретро автомобіля кошти - 250 тисяч фунтів стерлінгів або близько 11 мільйонів гривень - Данилко направить на створення сучасного центру реабілітації та протезування в Україні.

Причому йдеться про всю суму - вперше аукціонний будинок Sotheby' вирішив не брати свої 15% з реалізації лота, як це зазвичай буває.

Попри свій майже 50-річний вік Rolls-Royce, машина в чудовому стані. Так, зізнавався раніше артист, на машині Мерк'юрі він навіть жодного разу і не їздив. А ось фронтмен Queen, який помер у 1991 році, колесив на ній до останніх днів життя.

Тепер машина належить харківському бізнесменові Володимиру Носову, який займається криптовалютою та спеціалізується на блокчейні.

Підприємець з Харкова Володимир Носов на благодійному аукціоні купив лот Андрія Данилка - Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі (фото: скріншот instagram.com/stories/wbt.nosov)

Висловлюючись про благодійний лот на аукціоні, він уточнив, що всі кошти підуть на створення ультрасучасного центру реабілітації та протезування Superhumans Center, який розпочне свою роботу на початку 2023 року.

"Що я можу сказати? Я не можу залишатися осторонь і ставлю рівень, бо зараз кожен українець - це рівень", - пише підприємець.

Відео: харківський підприємець Володимир Носов купив на благодійному аукціоні Rolls-Royce Андрія Данилка, який належав Фредді Мерк'юрі

Володимир Носов (фото: facebook.com / Volodymyr Nosov)

Який виглядає цей Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Shadow, що належав Фредді Мерк'юрі (фото: rmsothebys.com)