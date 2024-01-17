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"Не мають права цим займатися". Омбудсмен Лубінець розкритикував роботу ТЦК і законопроєкт про мобілізацію

Омбудсмен Дмитро Лубінець (фото: facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні триває обговорення законопроєкту про мобілізацію. Водночас не вщухають дискусії з приводу роботи представників ТЦК СП. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець висловив свою думку з цих питань. За його словами, нововведення прямо суперечать Конституції України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця для NV.

Зауваження Лубінця стосовно нової редакції законопроєкту

Омбудсмен вбачає порушення прав людини в тому, що в запропонованій редакції законопроєкту про мобілізацію з'являються додаткові повноваження ТЦК.

"ТЦК - це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Я не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи?" - каже Дмитро Лубінець.

Друге його зауваження стосувалося того, що керівник ТЦК зможе впливати на право громадянина України розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі.

"Це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру. Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні", - пояснює Уповноважений з прав людини.

Третє застереження говорило про осіб з інвалідністю третьої групи. Відповідно до поки не ухваленого законопроєкту цих осіб пропонують залучати до мобілізації.

Проблема в тому, що багато українців через корупційні шляхи "зробили" довідку про наявність інвалідності третьої групи. Однак Лубінець наголошує, що це питання не на рівні законодавства.

"Я сказав, це ж питання не до законодавства. І ви ж це не вирішите на рівні закону. Вам це треба вирішувати в інший спосіб. Але ви не можете просто взяти й порушити наші міжнародні зобов'язання", - розповідає омбудсмен.

Водночас він наголошує, що якщо є запит від вищого військового керівництва, суспільство повинне проявити підтримку.  

 

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Збройні сили УкраїниТЦКповісткиДмитро ЛубінецьМобілізація в Україні